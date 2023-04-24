Силуанов заявил, что цифровой рубль будет запущен в обращение до конца года

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года после принятия соответствующих законов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", – заявил Силуанов.

Кроме того, министр назвал цифровой рубль "абсолютно надежным и прозрачным инструментом" и заявил, что на использование цифровых валют в международных расчетах не будет ограничений.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что цифровой рубль станет третьей формой денег. Граждане смогут тратить их так, как посчитают нужным. При этом наличные деньги не уйдут из оборота в связи с запуском цифровой валюты.

Кроме того, эксперты объяснили нюансы переводов в цифровых рублях. Россияне смогут открыть электронный кошелек, который физически будет находиться в Центробанке, и переводить со своего счета рубли на тот кошелек и обратно. Ежемесячный лимит на пополнение электронного кошелька составит 300 тысяч рублей.