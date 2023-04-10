Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

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Сообщения о том, что пенсии будут выплачивать только в цифровых рублях и ими заменят наличные, являются недостоверными, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет – это всего лишь еще один способ расчетов. Набиуллина подчеркнула, что Банк России продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы гражданам было удобно распоряжаться своими деньгами в любой ситуации.

Главным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, глава Банка России назвала полностью бесплатные переводы для физлиц. Также у владельца кошелька появится возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторым российским пенсионерам заведут специальные банковские счета, на которые будут зачислять пенсию в виде цифровых рублей. В связи с этим вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков попросил Набиуллину дать разъяснения от регулятора по механизмам начисления пенсий в цифровых рублях, безопасности операций и принципу отбора кандидатов.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что ведение цифрового рубля будет завершено до конца 2023 года. По его словам, 16 марта Госдума приняла законопроект в первом чтении. Необходимо предусмотреть возможность совершения сделок и других операций с цифровыми валютами в традиционной инфраструктуре на бирже и с привлечением брокеров, отметил Белоусов.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что закон о цифровом рубле будет принят в апреле текущего года. Он отметил, что закон готовится ко второму чтению, а в мае он сможет полноценно действовать.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что цифровой рубль подойдет для использования оплаты товаров и услуг, будет доступен для перевода и хранения денежных средств. Цифровой рубль будет представлять собой цифровой код, который будет храниться на кошельках в Центробанке.



ЦБ РФ с 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль

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