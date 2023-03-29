Вице-премьер Белоусов заявил, что цифровой рубль введут в РФ до конца 2023 года

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Введение цифрового рубля будет завершено до конца 2023 года, проводится работа по разрешению сделок в рамках традиционной финансовой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, ее предполагается завершить уже в текущем году", – заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

16 марта Госдума приняла законопроект в первом чтении. Необходимо предусмотреть возможность совершения сделок и других операций с цифровыми валютами в традиционной инфраструктуре на бирже и с привлечением брокеров, отметил Белоусов.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что закон о цифровом рубле будет принят в апреле текущего года. Он отметил, что закон готовится ко второму чтению, а в мае он сможет полноценно действовать.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что цифровой рубль подойдет для использования оплаты товаров и услуг, будет доступен для перевода и хранения денежных средств. Цифровой рубль будет представлять собой цифровой код, который будет храниться на кошельках в Центробанке.



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