Эксперты рассказали об особенностях цифрового рубля

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В России с 1 апреля в обиход вводится третья форма национальной валюты – цифровой рубль. Использовать его можно будет для переводов, оплаты товаров и хранения денег, напоминает Life.ru.

"(Цифровой рубль) будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России", – рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, обналичить цифровые рубли с кошельков и использовать в качестве банкнот и монет будет нельзя. Кроме того, новая форма валюты пока будет использована в пилотном проекте с ограниченным числом клиентов и банков.

По мнению Антонова, преимущество цифрового рубля в том, что доступ к кошельку клиента будет гарантирован пользователю через любую финансовую организацию, с которой он сотрудничает. Кроме того, на операции с новым платежным средством будут установлены единые тарифы. Операции будут также возможны без подключения к Сети.

"Цифровой рубль дает возможность быстро совершать платежи, совершенно понятная инфраструктура и все происходит под контролем регулятора. Сама система, где это все проводится, защищена", – заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Аналитик платформы "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов также обратил внимание на то, что цифровые рубли клиентов будут сохранены даже в случае проблем с банком-контрагентом, поскольку обязательства перед владельцем средств держит ЦБ РФ.

Владислав Антонов также объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты. Эксперт рассказал, что криптовалюты производятся посредством майнинга или стейкинга, в то время как эмиссия цифрового рубля возможна только через Банк России через компоненты централизованной системы и распределенных реестров.

По словам Антонова, новая форма национальной валюты направлена на контроль за расходованием бюджетных средств и снижение издержек на администрирование бюджетных платежей. Кроме того, могут быть упрощены так называемые трансграничные платежи.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что финансовая система РФ может столкнуться с серьезными рисками в случае легализации криптовалют. Тем не менее ЦБ допускает применение такого платежного средства для международных транзакций.

Банк России с апреля начнет тестировать цифровой рубль с реальными клиентами

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