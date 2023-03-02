В ГД хотят обратиться в правительство для либерализации ввоза наличной валюты в РФ

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Председатель думского комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков считает необходимым обратиться в российское правительство с предложением либерализации ввоза наличной иностранной валюты на территорию РФ.

До этого в АБР предложили повысить недекларируемый лимит на ввоз в страну иностранной валюты в 10 раз. На данный момент готовится обращение в Федеральную таможенную службу.

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор считает предложение Аксакова обсуждаемым. По ее словам, ЦБ уже поднимал данную тему с разными ведомствами, однако пока согласия по ней нет. Глава регулятора заявила, что все будет зависеть от решения правительства.

"Вопрос либерализации ввоза наличной валюты, есть такое ограничение. Георгий Иванович (глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. – Прим. ред.), может, нам эту инициативу оформить и обратиться в правительство с тем, чтобы они рассмотрели?" – цитирует Аксакова РИА Новости.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ продлит все валютные ограничения, которые истекают в марте. Она считает, что подобные ограничения были необходимы для стабилизации ситуации. Благодаря решению Банк России смог смягчить многие проблемы, подчеркнула глава регулятора.



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