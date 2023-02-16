06:57Экономика
Стоимость биткоина поднялась выше 24 тысяч долларов
Фото: depositphotos/Fotofabrika
Курс биткоина во время торговой сессии в четверг, 16 февраля, вырос на 11,87%. Об этом сообщается на площадке Coindesk.
По данным на 06:57 по московскому времени, биткоин вырос в цене до 24 730 долларов.
В январе этого года цена биткоина поднялась выше 20 тысяч долларов.
В ноябре 2022 года биткоину спрогнозировали рост до 250 тысяч долларов, однако вскоре после этого инвесторы начали массово избавляться от криптовалюты.
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