Цена биткоина поднялась выше 20 тысяч долларов

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Биткоин резко укрепляется на торгах, его цена в моменте достигла более 21 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 5:55 по московскому времени, курс цифровой валюты слегка замедлил рост и торгуется на отметке в 20 950 долларов. В моменте курс биткоина достигал 21 247 долларов.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев оценил идею легализации криптовалюты в России. По его словам, криптовалюту не следует воспринимать как панацею, так как рынки подвержены волатильности.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности к тестированию цифрового рубля в реальных условиях. С реальными клиентами и в ограниченных объемах его использование начнется с 1 апреля 2023 года.

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