Москвич отдал похитителям ключ от 250 биткоинов

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Москвич из-за угроз похитителей отдал ключ от цифрового кошелька, на котором было порядка 250 биткоинов – более 261 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.

"В пятницу в полицию обратился мужчина и рассказал, что накануне к нему на улице подъехали на машине неизвестные: налетчики выбежали из авто, скрутили его, надели ему мешок на голову и увезли в Подмосковье", – рассказал источник.

Он добавил, что злоумышленники забрали его телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к кошельку с криптовалютой. Аферисты заставили мужчину передать пароль к нему и забрали из кошелька порядка 250 биткоинов.

После этого злоумышленники высадили потерпевшего недалеко от деревни в Красногорске и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Однако, подчеркнул источник, на данный момент нет точной информации, были ли выведены биткоины со счета пострадавшего.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений на сумму 415 тысяч рублей из дома в деревне Тяжино Раменского городского округа. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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