В Подмосковье таксист исчез во время доставки миллиона рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье задержали таксиста, похитившего у женщины более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что потерпевшая собиралась перевести сумму подруге, но не смогла сделать это с помощью специального сервиса, поэтому решила отправить деньги на машине. Предварительно она упаковала их в картонную коробку, а водителю сообщила, что внутри лежат химические средства для биотуалета. Позже таксист завершил поездку и перестал выходить на связь.

Сотрудники муниципального управления МВД "Ногинское" обнаружили злоумышленника. Им оказался 30-летний житель городского округа Черноголовка. При нем нашли и изъяли 860 тысяч рублей. "Остальные похищенные деньги таксист успел потратить на личные нужды", – уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде.

Ранее в Химках полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже денег и украшений на сумму более миллиона рублей. Она работала домработницей у потерпевшего. Женщина призналась, что ювелирные изделия она сдала в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

