В Подмосковье таксист исчез во время доставки миллиона рублей

14:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье задержали таксиста, похитившего у женщины более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Уточняется, что потерпевшая собиралась перевести сумму подруге, но не смогла сделать это с помощью специального сервиса, поэтому решила отправить деньги на машине. Предварительно она упаковала их в картонную коробку, а водителю сообщила, что внутри лежат химические средства для биотуалета. Позже таксист завершил поездку и перестал выходить на связь.
Сотрудники муниципального управления МВД "Ногинское" обнаружили злоумышленника. Им оказался 30-летний житель городского округа Черноголовка. При нем нашли и изъяли 860 тысяч рублей. "Остальные похищенные деньги таксист успел потратить на личные нужды", – уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде.
Ранее в Химках полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже денег и украшений на сумму более миллиона рублей. Она работала домработницей у потерпевшего. Женщина призналась, что ювелирные изделия она сдала в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: