В Химках домработница украла у хозяина деньги и украшения на сумму более 1 млн руб

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Подмосковные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у своих хозяев денег и украшений на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Химках. В правоохранительные органы обратился местный житель, заявивший о пропаже денежных средств и ювелирных украшений из его квартиры на улице Летчика Ивана Федорова.

Так, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и доставлена в отдел полиции 37-летняя жительница Пензы, которая работала домработницей у потерпевшего. Женщина дала признательные показания и рассказала, что ювелирные изделия сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у девушки, заснувшей в поезде столичного метро.