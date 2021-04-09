Телефон за 64 тысячи рублей украли в метро у заснувшей девушки

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Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у девушки, заснувшей в поезде столичного метро.
Как говорится на сайте МВД по городу, в дежурную часть обратилась 22-летняя жительница Подмосковья.
Она рассказала, что в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии неизвестный похитил ее телефон за 64 тысячи рублей.
Сотрудники полиции задержали 42-летнего приезжего в течение суток. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее безработная жительница столицы рассказала, что из ее BMW украли390 тысяч рублей и золотые часы.