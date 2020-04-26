Неизвестные в медицинских масках ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его супругу, а затем ограбили их коттедж в ТиНАО.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в субботу, 25 апреля около 03:30 в СНТ "Десеновское".

Из дома украли около тысячи евро, серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны.

Несколькими днями ранее похожий случай произошел в поселении Щаповское. Неизвестный разбил окно в доме другого сотрудника Минобороны и украл деньги и алкоголь.

Ущерб составил около 93 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Четверо мигрантов из Узбекистана ранее напали на двоих мужчин на севере Москвы и избили их.