Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

00:40

Неизвестные в медицинских масках ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны

происшествия город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его супругу, а затем ограбили их коттедж в ТиНАО.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в субботу, 25 апреля около 03:30 в СНТ "Десеновское".

Из дома украли около тысячи евро, серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны.

Несколькими днями ранее похожий случай произошел в поселении Щаповское. Неизвестный разбил окно в доме другого сотрудника Минобороны и украл деньги и алкоголь.

Ущерб составил около 93 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Четверо мигрантов из Узбекистана ранее напали на двоих мужчин на севере Москвы и избили их.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать