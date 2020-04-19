Злоумышленники напали на двоих мужчин в Савеловском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нападение с попыткой ограбления случилось на севере Москвы. По информации ТАСС, четверо приезжих избили двоих мужчин в Савеловском районе столицы.

Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад.

"Четверо мигрантов из Узбекистана с целью ограбления напали на двоих мужчин во дворе одного из домов на Петровско-Разумовском проезде и избили их, после чего скрылись", – сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы главка МВД по городу, злоумышленники не успели ничего взять у потерпевших, потому что "не нашли в их имуществе ничего ценного".

"Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 ("Разбой, совершенный организованной группой лиц")", – рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан. Сейчас идет розыск соучастников преступления.

Ранее в центре Москвы произошло разбойное нападение на курьера. Позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции.