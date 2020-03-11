Женщину нашли мертвой в подъезде дома в центре Москвы

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Труп женщины нашли в подъезде жилого дома в Басманном районе в центре столицы. Следователи устанавливают личность умершей.
Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, женщина была обнаружена утром 9 марта на лестничной площадке на Чистопрудном бульваре.
Покойная была одета в пуховую куртку, темные штаны, тостовку, шапку и угги. Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Внешних следов насильственной смерти нет.
Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) начал проверку после смерти молодой супружеской пары в доме на Большой Филевской улице в Москве.