Женщину нашли мертвой в подъезде дома в центре Москвы

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Труп женщины нашли в подъезде жилого дома в Басманном районе в центре столицы. Следователи устанавливают личность умершей.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, женщина была обнаружена утром 9 марта на лестничной площадке на Чистопрудном бульваре.

Покойная была одета в пуховую куртку, темные штаны, тостовку, шапку и угги. Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Внешних следов насильственной смерти нет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) начал проверку после смерти молодой супружеской пары в доме на Большой Филевской улице в Москве.