Тело женщины месяц пролежало в квартире в центре столицы

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В квартире в центре Москвы обнаружили тело женщины. Труп нашли в доме в 4-м Сыромятническом переулке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сильно разложившееся тело находилось на кухне. Было установлено, что женщина умерла около месяца назад.

"По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры 1932 года рождения", – говорится в сообщении.

В настоящее время труп доставили в морг. Там специалисты установят причины смерти. В обстоятельствах произошедшего также разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что тело пенсионера три недели пролежало в квартире многоэтажки в Москве. С заявлением о трупном запахе в полицию обратилась консьерж дома. Следов насильственной смерти или нарушения обстановки в квартире выявлено не было.