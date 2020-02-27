Тело пенсионера три недели пролежало в квартире многоэтажки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве пожилого мужчину нашли мертвым в высотке в центре города. Тело обнаружили в квартире многоэтажки на Котельнической набережной, передает Агентство "Москва".

С заявлением о трупном запахе в полицию обратилась консьерж дома.

"После вскрытия входной двери обнаружен труп 82-летнего хозяина жилища со следами разложения. По предварительным данным, пенсионер был мертв три недели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следов насильственной смерти или нарушения обстановки в квартире выявлено не было.

В настоящее время тело пенсионера доставили в морг. Там предстоит установить точную причину смерти. По данному факту проводится проверка.

Ранее труп нашли в чане с водой в центре Москвы. Тело одного из рабочих находилось в ремонтируемом доме в Бригадирском переулке. Расследованием дела занялись следователи.