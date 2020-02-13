Тело мужчины нашли в московском театре "Практика"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину обнаружили мертвым в театре "Практика" в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, тело было найдено во вторник, 11 февраля в здании театра в Большом Козихинском переулке.

По предварительным данным, обнаружен труп 60-летнего приезжего из Якутии, работавшего в театре электриком. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее полиция обнаружила тело мужчины в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на громкую музыку, которая звучала более десяти дней.