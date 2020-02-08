Мумия человека пролежала шесть лет в столичной квартире

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Мумифицированные останки мужчины нашли в квартире на Рубцовской набережной в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, был найден труп мужчины 1940 года рождения.

Смерть хозяина жилища, предположительно, наступила в 2014 году. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Останки доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается причина смерти.

Ранее в квартире в центре Москвы было найдено тело 62-летнего хозяина жилища. Оказалось, что мужчина мертв около семи дней.