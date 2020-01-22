СК завел дело после обнаружения частей тела в мусорном контейнере в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела в мусорном контейнере в Солнечногорске. Об этом Агентству "Москва" заявила помощник главы ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее останки человека в спортивной сумке обнаружили в городском округе Мытищи. Брошенная сумка с останками была найдена в лесополосе рядом с поселком Нагорным. Эксперты выяснили, что с момента смерти человека прошло около года.

В минувшем году останки человека нашли в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана. Скелет нашли во время ремонта пола. По предварительным данным, останки пролежали там более 10 лет.

