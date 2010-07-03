Останки человека обнаружили во время ремонта в столичном ресторане

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В столичном районе Люблино во время ремонта ресторана обнаружили скелетированные останки человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Москве.

Скелет нашли во время ремонта пола. По предварительным данным, останки пролежали там более 10 лет.

Давность наступления смерти установит с помощью экспертизы. По данному факту проводится проверка.

В конце июля в лесу на севере столицы нашли обезглавленное тело женщины. Голова погибшей была отделена от тела.