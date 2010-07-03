Обезглавленное тело женщины нашли на севере Москвы

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В лесу на севере столицы нашли обезглавленное тело женщины. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Как уточнили правоохранители, "в лесном массиве в районе улицы Новодачной обнаружен труп женщины". Собеседник агентства добавил, что голова погибшей была отделена от тела.

По данным правоохранительных органов, личность 31-летней женщины установлена. Ее останки направили на экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что полиция обнаружила тело пропавшего в Польше пятилетнего российского мальчика. В поисках ребенка участвовали несколько сотен человек, а также вертолет и беспилотники. Поисковая операция стала самой масштабной в истории страны.