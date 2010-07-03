Полиция обнаружила тело пропавшего в Польше российского мальчика

В Польше полицейские нашли тело пропавшего неделю назад пятилетнего Давида Жуковского, имевшего российское гражданство.

По данным СМИ, инцидент произошел в небольшом городке Гродзиск-Мазовецкий. В вечернее время 10 июня мальчика забрал отец и уехал в неизвестном направлении, отправив жене сообщение: "Ты его больше никогда не увидишь". Позднее тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде. Недалеко от места происшествия найдена машина погибшего – пустая и запертая. В салоне были обнаружены следы крови ребенка.

Польские правоохранители предполагают, что мужчина совершил суицид.

Мальчика удалось опознать по одежде. Тело найдено на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. "Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора", – цитирует ТАСС представителя полиции Мариуша Мрожека.

К поискам ребенка были привлечены несколько сотен человек, а также вертолет и беспилотники. Поисковая операция признана самой масштабной в истории страны.

