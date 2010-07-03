Более 150 человек разыскивают пропавшую под Иркутском девочку

Фото: ТАСС/Интерпресс/Пименов Роман

Девочка 2011 года рождения пропала в городе Усть-Кут Иркутской области.

Восьмилетняя Дарья Данилова ушла из дома 10 апреля и не вернулась, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что на поиски ребенка отправились свыше 100 сотрудников полиции и порядка 50 волонтеров.

7 апреля следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков в Костромской области.