Женщина без билета и паспорта пыталась улететь в Москву из Уфы

Женщину без документов и билета сняли с рейса Уфа – Москва. Пассажирка страдает частичной потерей памяти и не понимает, как оказалась не только на борту, но и в Уфе. Полиция ищет родственников, друзей и знакомых женщины, к ним подключились пользователи соцсетей. Вечером появилась информация о том, что горе-пассажирка могла сбежать из психиатрической больницы, но официального подтверждения этому пока нет. Москва 24 разбирается, как не допустить пропажи близких с нарушениями здоровья и что делать, если это все же случилось.

Что произошло

Фото предоставлено Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу

В самолете, вылетавшем из Уфы в Москву рейсом авиакомпании Utair, пассажиры и экипаж обратили внимание на странное поведение одной из женщин – она пересаживалась с места на место и отказывалась предъявлять посадочный. Пришлось вызывать полицию. В итоге выяснилось, что женщина пыталась улететь зайцем – у нее при себе не было не только билета, но и документов, удостоверяющих личность.

Пассажирка называет себя Мариной Максимовой. Как рассказали Москве 24 в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, "отчества она не помнит". "Утверждает, что девичья фамилия – Семина. По ее словам, она пенсионерка, 1958 года рождения, жила в городе Иваново", – рассказали в управлении.

Воспоминания о себе у Марины весьма отрывочные: уверена, что всю жизнь проработала учительницей начальных классов и воспитательницей в детском саду. А вот как попала в Уфу, не помнит. Говорит, ехала автостопом из Иванова в казахстанский Усть-Каменогорск. Не может ответить и на вопрос, как умудрилась прорваться через предполетный досмотр. "Как женщине удалось пройти службу авиационной безопасности, сейчас выясняют специалисты", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители отвезли женщину в медицинское учреждение. В Республиканской клинической психиатрической больнице Москве 24 рассказали, что "специалисты вместе с сотрудниками МВД работают непосредственно над установлением личности женщины".

Полиция Уфы искала родных, знакомых и всех, кто мог дать хоть какую-то информацию о женщине.

Позже появилась информация о том, что женщине 65 лет сбежала из психиатрической клиники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этому пока нет.

Тем временем к поиску подключились в соцсетях. В Сети более сотни репостов с фотографией женщины и призывами откликнуться, однако пока никто из ее семьи или друзей не объявился.

Потерялся человек. Кто поможет?

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Не все люди с психическими отклонениями или другими особенностями здоровья являются пациентами специализированных клиник. Тем не менее они всегда требуют особого ухода и внимания – и нередко убегают из дома. Не допустить пропажу человека с особенностями здоровья легче, чем потом его найти. Риски, что с ним что-то случится, повышаются, если человек нуждается в постоянном приеме лекарств, не помнит своего имени, имеет психические расстройства или находится в преклонном возрасте. Первое, что нужно понять, – необходимо защитить близкого человека и сделать его прогулки безопасными и контролируемыми.

"Конечно, далеко не все могут себе позволить 24 часа в сутки ухаживать за таким родственником – иногда стоит обратиться к специалистам, которые и составят компанию. Ведь общение очень важно, оно позволяет чувствовать себя живым", – рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. Кроме того, необходимо учесть все рекомендации и запреты медиков: возможно, человека нельзя выпускать на улицу или надолго оставлять одного.

Немного спокойнее будет, если взять в союзники гаджеты. Всегда заряженный телефон и включенная геолокация – это минимум, который может помочь, но лучше установить специальные приложения или купить браслеты, которые будут следить за физическим состоянием родственника, пока вы следите за ним. При выборе "умных" браслетов нужно обратить внимание на те, которые будут крепко держаться на руке – их должно быть трудно снять.

"В специальных браслетах и приложениях можно выставить параметры, например, пульса, при превышении которых гаджет сам звонит родственникам, дает сигнал, что что-то не так. Это неплохая подстраховка", – добавляет Гринин.

Всегда договаривайтесь о возвращении домой в назначенное время. Пусть какой-то сигнал или звонок оповестит, напомнит, что нужно "разворачиваться".

Если человек не вернулся, сразу подавайте заявление в полицию. Заявление у вас обязаны принять сразу же, в любом отделении полиции, вне зависимости от родственных связей с пропавшим. Никаких "трех суток", которые нужно ждать, не существует. Вы имеете право подать заявление даже через полчаса после предполагаемой пропажи, вне зависимости от давности, места исчезновения, наличия сведений о его месте жительства и фотографий.

С собой – ваш документ, удостоверяющий личность, а если есть – и документ пропавшего. Если у человека есть проблемы со здоровьем (в том числе провалы в памяти), может потребоваться медицинская помощь, обязательно укажите это.

Как можно быстрее обыщите территорию вокруг дома: есть вероятность найти тех, кто мог видеть человека. Вовлеките в поиск как можно большее количество людей – пишите и звоните знакомым, друзьям, коллегам, родственникам.

Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Москве – сюда направляют информацию дежурные части внутренних дел, морги и больницы.

Узнать о госпитализации можно по единой горячей линии или на сайте сервиса "Найди меня". Здесь публикуется информация о людях, поступивших во все московские больницы. Если человек находится в одной из них, сайт покажет контакты, а что делать дальше, расскажут уже в самом медучреждении.

Что еще можно сделать

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Не будет лишним обратиться к волонтерам. В России поиском пропавших занимаются несколько десятков добровольных объединений. Чаще всего заявление можно подать быстро: заполнив форму на сайте или позвонив на горячую линию (как правило, круглосуточную и бесплатную). Добровольцы могут связаться с вами, чтобы уточнить детали – отнеситесь с пониманием к их вопросам.

В добровольном поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" советуют не вступать в переписку в социальных сетях под постами о поисках, "а лучше не читать их совсем". "Там могут объявиться люди, которые выдают себя за экстрасенсов и якобы знают, где находится пропавший человек, и требуют денег за информацию", – рассказали Москве 24 в организации.

Полиция и волонтеры сотрудничают, хотя законодательно их взаимоотношения не регламентированы. Для вас это означает лишь то, что шансов найти человека вдвое больше. Поиски будут продолжаться, пока человек не найдется. Поэтому, как бы ни было трудно, не нужно терять надежду.

Екатерина Рукавичникова, Дарья Васильцева