СК возбудил дело после исчезновения детей под Костромой

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Местонахождение детей до сих пор неизвестно. Следователи уже побывали дома у пропавших мальчиков, допросили свидетелей среди родственников и знакомых детей.

Двое мальчиков семи и восьми лет пропали 6 апреля в поселке Лесобаза Мантуровского района. Они пошли гулять и не вернулись.