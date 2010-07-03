Росгвардейцы нашли потерявшегося на востоке Москвы двухлетнего мальчика

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Сотрудники Росгвардии нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося на Измайловском проспекте, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.

Ребенка удалось разыскать спустя 10 минут после получения сигнала. Мальчик сидел один на детской площадке и был сильно напуган, пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, мальчик пропал, когда его мать разговаривала с подругой. Ребенок пошел за старшими детьми и заблудился.