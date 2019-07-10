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Щербинский суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы в ТиНАО до 10 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении Никиты Денина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ, постановлением Щербинского суда от 13 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября 2019 года", – сказали в суде.

Ранее сообщалось, что подозреваемого убийстве стюардессы в Москве задержали. Им оказался 25-летний житель столицы.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.

По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля Vnukovo Village в ТиНАО, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне.

По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но она отвечала, что пока рано об этом думать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

