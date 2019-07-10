Щербинский суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы в ТиНАО до 10 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"В отношении Никиты Денина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ, постановлением Щербинского суда от 13 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября 2019 года", – сказали в суде.
Ранее сообщалось, что подозреваемого убийстве стюардессы в Москве задержали. Им оказался 25-летний житель столицы.
10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.
По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля Vnukovo Village в ТиНАО, где накануне девушка вместе с молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне.
По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но она отвечала, что пока рано об этом думать.
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