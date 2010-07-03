"Такая счастливая была, красивая". Сестра убитой стюардессы – о жизни девушки

19:50
19:50
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Фото: телграм-канал LIFE SHOT
Сестра убитой в Москве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой рассказала о ней. Девушка поделилась, что о случившемся родственники узнали от журналистов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Мать, отец, старшая сестра и брат девушки живут в Набережных Челнах. Они до сих пор не могут поверить в случившееся.
"Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи. Нас ведь четверо детей было. Два года назад умер наш братик, теперь вот Альбину убили", – говорит сестра девушки.
Сестра Альбины рассказала, что девушка устроилась на работу стюардессой около года назад. Сначала, по ее словам, она работала в Казани, а позже переехала в Москву. Девушка отметила, что Альбина любила свою работу и всегда про нее "рассказывала с энтузиазмом". В последний раз она делилась с сестрой о своем путешествии в Китай.
Сестра убитой стюардессы добавила, что девушка снимала квартиру в Москве вместе со своими подругами. Молодого человека, по ее словам, у Альбины не было, говорила, что пока рано об этом думать.
"Хотя, по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек", – добавила девушка.
Она рассказала, что Альбина мечтала в будущем приобрести собственную квартиру, добавив, что получала она хорошо и могла себе это позволить. Она помогала маме и сестре.
"Я ведь мать-одиночка, воспитывать сына тяжело. Но Альбина всегда мне помогала. Она часто к нам в Набережные Челны приезжала. В последний раз была на юбилее отца, 1 июня. Такая счастливая была, красивая, никто не мог подумать, что больше мы ее и не увидим", – заключила сестра.
Тело убитой девушки 1996 года рождения обнаружили 10 июля в номере отеля на территории ТиНАО. По предварительной версии, причиной смерти стало удушении. По одной из версий, накануне вечером Альбина заселилась в двухкомнатный номер вместе с молодым человеком.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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