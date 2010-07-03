Подруги рассказали о личности убитой в ТиНАО стюардессы

Подруги и знакомые погибшей стюардессы назвали ее доброй и общительной девушкой. Многие отмечают, что у Альбины всегда были поклонники.
Тело убитой девушки 1996 года рождения обнаружили 10 июля в номере отеля на территории ТиНАО. По информации СМИ, стюардессу задушили в ванной.
Подруга стюардессы из Набережных Челнов назвала Альбину "воспитанной девушкой" и "чистым человеком". "Она из очень хорошей семьи, такая светлая! – рассказала Алина Москве 24. – Она очень чистая душа, чистый человечек. Жаль, что такая молодая, красивая, жизнерадостная девушка... не могу поверить, что ее больше нет".
Кристина, с которой Альбина ранее работала, отметила, что девушка была очень общительной. А приятельница по школе Эльвина добавила, что погибшая, еще будучи подростком, привлекала внимание сильной половины. "У красивой девушки всегда будут поклонники", – пояснила Эльвина в беседе с Москвой 24.
Одна из подруг Альбины посвятила ей целое "письмо", которое опубликовала на своей странице в Instagram. "Альбинчик, ты для меня герой нашего времени, – пишет девушка. – Я всегда тобой восхищалась, малышка. Знаю, что тебе было непросто в этом мире посредственности. Потому что люди не любят красивых и смелых, ярких и искренних. А ты именно такая".
СК возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье "Убийство".
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