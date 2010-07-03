Тело девушки нашли в номере отеля в ТиНАО

Фото: СК РФ

Тело задушенной девушки обнаружили в номере отеля на территории ТиНАО. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

В СК уточнили, что тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии обнаружили 10 июля.

Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, а также изучаются камеры видеонаблюдения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, инцидент произошел в номере Vnukovo Village в Картмазово. По данным СМИ, девушку задушили в ванной.

Ранее были задержаны трое жителей Ногинска по подозрению в совершении убийства 33-летнего мужчины во время совместного распития спиртного.