Одного человека убили и еще одного ранили во время конфликта на востоке Москвы

Фото: depositphotos/blinow61

Один человек был убит, еще один получил ранения во время конфликта у кафе в столичном районе Метрогородок. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Потасовка у кафе на Открытом шоссе произошла в ночь на 8 июля. По информации правоохранителей, "гражданин 1988 года рождения металлическим предметом нанес оппоненту 1984 года рождения проникающие колото-резаные раны груди". Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Еще один участник конфликта получил колото-резаное ранение спины. Его доставили в больницу, уточнил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили задержание подозреваемого.

Ранее охранника магазина в Электростали арестовали по делу о гибели покупателя. Сотрудники супермаркета заподозрили покупателя в краже и отвели в подсобное помещение для выяснения обстоятельств. Там между ним и охранником завязалась драка. Судмедэкспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от сдавливания шеи.