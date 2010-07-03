Охранника магазина в Электростали арестовали по делу о гибели покупателя

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В подмосковной Электростали арестовали сотрудника частного охранного предприятия по делу о гибели покупателя магазина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по области.

Арестованному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

По данным следствия, вечером 22 июня в продуктовом магазине "Пятерочка" на улице Советской сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника.

Мужчину отвели в подсобное помещение для выяснения обстоятельств, но он стал себя вести агрессивно. Между покупателем и охранником завязалась драка, в ходе которой оба упали на пол.

Во время драки мужчина перестал подавать признаки жизни. Судмедэкспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от сдавливания шеи.

Ранее охранника ГКБ № 68 уволили после того, как недалеко от больницы скончался не дождавшийся медицинской помощи мужчина.