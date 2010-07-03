В Зеленограде мужчину избили в магазине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде мужчина получил ранения в ходе драки в магазине.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в магазине "Пятерочка" произошла драка между двумя группами граждан.

В результате 56-летнему мужчине нанесли глубокие резаные ранения стеклом от бутылки, а также сломали нос.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Инцидент произошел в микрорайоне 18, корпус 1824.

Ранее сотрудник супермаркета в Домодедове избил покупателя. Правоохранительные органы начали проверку.