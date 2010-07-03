Сотрудник супермаркета в Домодедове избил покупателя

В супермаркете в Домодедове избили покупателя

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту избиения посетителя сетевого магазина "Пятерочка" в Домодедове, сообщает телеканал Москва 24.

Кадры, где сотрудник в униформе магазина возле касс избивает мужчину, появились в Сети накануне. Другие работники супермаркета пытаются остановить своего коллегу, но безуспешно. Молодой человек преследует покупателя даже на улице.

В пресс-службе торговой сети утверждают, что драку спровоцировал сам клиент – девушка-кассир заподозрила его в краже. Когда она попросила вернуть неоплаченный товар, мужчина стал угрожать, а потом ударил кассира.

Сотрудник, который заступился за девушку, отстранен от работы до окончания расследования.