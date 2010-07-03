На охранника магазина, избившего подростка ремнем, завели уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка работником магазина в Восточном Измайлове, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По информации следствия, 28 февраля двое подростков в продуктовом магазине на 15-й Парковой улице взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в качестве макулатуры. Продавец магазина счел это воровством и решил разобраться с детьми в подсобке.

Там между ними произошла словесная ссора, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и ударил юношу не менее десяти раз. Его остановил другой сотрудник, а несовершеннолетних отпустили.

Дело расследуется по статье о самоуправстве. В ближайшее время фигуранту выберут меру пресечения.

Видео произошедшего разместила мать одного из пострадавших в соцсетях. Родители подростков написали заявление в полицию и официально зафиксировали побои. Охранника уволили.

Заместитель директора посмотрел видео инцидента. По его словам, он был шокирован. До этого замдиректора не знал о случившемся.

Одна из пострадавших Дарья Зыкова рассказала, что охранник бил железной пряжкой. Когда он стал "сходить с ума", директор остановил драку. Он попросил, чтобы дети не говорили родителям и не обращались в полицию.

Это подтвердил второй пострадавший Федор Никонов. Он добавил, что охранник ударил его в лицо и разбил губу.