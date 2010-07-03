Подростки рассказали об инциденте с охранником супермаркета

Администратор магазина в Восточном Измайлове, где охранник избил ремнем подростков, просил не обращаться в полицию. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала одна из пострадавших Дарья Зыкова.

"Охранник стал бить железной пряжкой. Когда охранник стал сходить с ума, директор остановил драку, сказал, чтобы мы не говорили родителям, не обращались в полицию: выходите из магазина, положите брошюры и все", – рассказала девушка.

Ее слова подтверждает и второй пострадавший. "Всем, кто там стоял, я говорил – почему вы там стоите? Никто даже мне не ответил. После чего он пошел избивать Дашу, а администратор держал меня в какой-то подсобке. После чего охранник ударил меня в лицо и разбил мне губу", – рассказал Федор Никонов.

Родители подростков уже написали заявление в полицию и официально зафиксировали побои.

Ранее сообщалось, что охранника уволили. Правоохранители уже установили личность подозреваемого, мужчину обязали явиться в полицию.

Инцидент произошел в супермаркете на 15-ой Парковой улице. Охранник избил детей, когда те пытались взять бесплатную рекламную продукцию для макулатуры. Видео произошедшего в социальных сетях разместила мать одного из пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.