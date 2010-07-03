Охранника супермаркета, избившего подростков, уволили

Охранник продуктового магазина избил ремнем двух подростков

Сотрудника столичного супермаркета в Восточном Измайлове, избившего подростков ремнем, уволили. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали в администрации магазина.

Заместитель директора посмотрел видео инцидента, и по его словам, был шокирован. Он оказался не в курсе произошедшего, но знает, что сотрудник уже лишился работы. "Как я слышал, несовершеннолетние тут что-то своровали. Это единственное, что мне сказали, больше ничего не знаю. Меня здесь вчера не было, работала моя коллега", – рассказал представитель магазина.

Ранее стало известно, что сотрудник супермаркета на 15-й Парковой улице избил детей ремнем. Видео произошедшего в социальных сетях разместила мать одного из пострадавших. По словам матери, ее дочь вместе с 16-летним другом хотели взять рекламные листки, после чего к ним подошел охранник и увел их в подсобное помещение, где начал избивать.

Родители подростков написали заявление в полицию. Правоохранители уже установили личность подозреваемого, мужчину обязали явиться в полицию. Подростков осмотрели медики, специалисты определяют тяжесть повреждений.

По факту инцидента организована доследственная проверка со стороны СК, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.