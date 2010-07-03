Охранник магазина в Москве избил подростков из-за бесплатной рекламы

Охранники магазина в Москве избили подростков за воровство бесплатной рекламы

Охранник продуктового магазина в Москве избил подростков за воровство бесплатной рекламы. Видео произошедшего в социальных сетях разместила мать одного из пострадавших, передает телеканал Москва 24.

По словам матери, ее дочь вместе с 16-летним другом хотели взять рекламные листки, после чего к ним подошел охранник и увел их в подсобное помещение, где начал избивать.

15-летняя девочка успела заснять видео, которое и отправила родителям. Как пишет женщина, она уже написала заявление в полицию.