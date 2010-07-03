Охранника уволили после смерти мужчины возле столичной больницы

Охранника Городской клинической больницы № 68 уволили после того, как недалеко от больницы скончался не дождавшийся медицинской помощи мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Во вторник, 11 июня, мужчине стало плохо прямо возле забора больницы. Прохожие не стали вызывать скорую и обратились напрямую в больницу. Там им посоветовали вызвать скорую помощь. В итоге мужчина умер на месте, не дождавшись приезда врачей.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и, вероятно, просит, чтобы охранник оказал содействие. Затем девушка уходит.
"В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен", – отметили в пресс-службе, уточнив, что других обращений ни в приемное отделение, ни к врачам не поступало.
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