Охранника уволили после смерти мужчины возле столичной больницы

Фото: видео Москва 24

Охранника Городской клинической больницы № 68 уволили после того, как недалеко от больницы скончался не дождавшийся медицинской помощи мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Во вторник, 11 июня, мужчине стало плохо прямо возле забора больницы. Прохожие не стали вызывать скорую и обратились напрямую в больницу. Там им посоветовали вызвать скорую помощь. В итоге мужчина умер на месте, не дождавшись приезда врачей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и, вероятно, просит, чтобы охранник оказал содействие. Затем девушка уходит.

"В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен", – отметили в пресс-службе, уточнив, что других обращений ни в приемное отделение, ни к врачам не поступало.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя шесть минут после вызова. Врачи констатировали смерть.