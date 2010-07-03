Мужчина скончался у здания больницы в Текстильщиках. Ему резко стало плохо на улице, передает телеканал Москва 24.

Мужчина упал у входа в больницу, не успев войти. Спасти его попыталась только проходящая мимо девушка. Когда она обратилась к охраннику больницы, он попросил ее саму вызвать скорую помощь. Неотложка приехала, но было уже поздно.

"Никто не вышел абсолютно! Только в кино мы видим хорошую и слаженную картинку, где всегда вовремя оказывают помощь. Был шок! Ладно еще когда человек находится вне зоны больницы, а здесь рядом больница. И это еще такое время заняло, просто действительно человека можно было спасти", – рассказала очевидица событий.

В департаменте здравоохранения рассказали, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в итоге его уволили.

В ведомстве изучили видео с камер наблюдения на территории больницы и вблизи нее. Они уверяют, что в тот момент никто из очевидцев не обращался ни в приемное отделение, ни к медицинским сотрудникам.