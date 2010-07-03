Девочку, которую посчитали погибшей в бассейне в детском лагере, спасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачам удалось спасти жизнь 11-летней девочке, которая едва не утонула на соревнованиях по плаванию в одном из детских лагерей в Московской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее СМИ сообщили, что девочку вытащили из воды сотрудники лагеря и провели сердечно-легочную реанимацию. После этого ребенка доставили в центральную районную больницу. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки.

Информацию об инциденте проверяет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В СМИ появилась информация, что трагический случай произошел в летнем лагере "Солнечный".

