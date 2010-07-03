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07:47

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Амурской области

происшествия

07:47

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мальчик 2005 года рождения умер во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщает ТАСС.

Как уточнили в региональном правительстве, ребенок был в лагере в рамках спортивной профильной смены, заехавшей накануне. Точная причина смерти выясняется. На месте работают специалисты, проводятся следственные мероприятия.

Известно только, что медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало плохо. Врачи попытались оказать девочке помощь, провели реанимацию, однако вернуть ее к жизни не удалось.

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происшествия

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