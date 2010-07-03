Фигуранта дела об убийстве спецназовца объявили в международный розыск

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следственный комитет (СК) РФ объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна.

Он является основным фигурантом дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Как сообщил ТАСС в четверг, 4 июля адвокат обвиняемого Рубен Киракосян, ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

По словам адвоката, его подзащитный "осознает и признает, что убит человек, а другой ранен, однако у него есть своя версия произошедшего".

Киракосян заявил, что разыскиваемый "действовал в целях самообороны" и оказался "жертвой ситуации". При этом он уточнил, что местонахождение Айрапетяна ему неизвестно.

Кроме того, адвокат указал, что его подзащитный готов явиться с повинной при условии освобождения "братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу".

В то же время юрист пояснил, что Айрапетян "не верит в объективность следствия, в готовность непредвзятого исследования его версии защиты близких".

Также Киракосян рассказал, что его подзащитный, перед тем, как нанес смертельный удар ножом, "получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца".

Задержаны почти все причастные к гибели бывшего спецназовца

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. Сообщалось, что 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух.

После этого он получил удар ножом в сердце, а нападавшие скрылись. В результате сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении.