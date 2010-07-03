Девятого фигуранта дела об убийстве спецназовца задержали

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Сотрудники Следственного комитета России задержали девятого фигуранта дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии, спецназовца ГРУ Никита Белянкина. Об этом сообщается на сайте СК.

"Продолжаются задержания участников конфликта, произошедшего 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске, в результате которого погиб бывший военнослужащий. К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали восьмого предполагаемого участника драки в Красногорском районе Подмосковья, в ходе которой был убит Белянкин.

Гамлет Айрапетян проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Он был задержан накануне.

Семеро ранее задержанных участников конфликта уже арестованы. В пятницу под стражу были заключены управляющий магазином Рудик Манукян и индивидуальный предприниматель Артур Акобян. Оба подозреваются в хулиганстве.

Кроме того, арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу.

Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.