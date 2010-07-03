В Москве простились со спецназовцем Белянкиным

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Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронили на Митинском кладбище в столице, передает телеканал Москва 24.

В церемонии прощания приняла участие рота почетного караула Преображенского полка, товарищи и сослуживцы Белянкина. Сопровождал процессию военный оркестр. В часовне в закрытом формате прошла процедура отпевания. Присутствовали только родные и близкие мужчины.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе завязалась драка. Ее свидетелем стал 24-летний Никита Белянкин. Он попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение, и несколько раз выстрелил в воздух.

После этого Белянкина ударили ножом в сердце. Нападавшие скрылись. Ранее в СК сообщили, что участники драки установлены. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве до 2 августа арестованы Нарек Степанян – бармен из заведения, которое находится рядом с местом убийства Белянкина, и Сергея Ходжаняна. Третий фигурант дела – Сурен Маркосян. Обвиняемые вину не признали.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии.