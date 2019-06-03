Дело об убийстве экс-спецназовца передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина передано в центральный аппарат ведомства. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ.

Также стало известно, что друзья убитого почтут его память минутой молчания. Об этом сообщил Агентству "Москва" знакомый Белянкина Иван Шуханов.

"Сегодня планируем в 20:00 сбор на месте гибели Никиты – улица Новотушинская, дом 3. Будут цветы, свечи, минута молчания", – рассказал собеседник агентства.

В ночь с 1 на 2 июня на улице Новотушинской в подмосковном Путилкове у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте.

Никита Белянкин ввязался в драку, увидев как несколько человек избивают прохожего. Экс-спецназовец достал пистолет и выстрелил в воздух. Однако это не остановило толпу, и те несколько раз ударили его ножом в область сердца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины, за которого вступился спецназовец.

Известно, что правоохранители установили участников драки. Полицейские уже провели обыски, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.