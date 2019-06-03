Что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье

В ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске завязалась драка. Ее свидетелем стал бывший спецназовец 24-летний Никита Белянкин. Он попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение. Но в потасовке сам получил удар ножом в сердце, который стал для него смертельным. Выясняем, в чем причины драки и кто понесет ответственность за гибель молодого человека.

Фото: телеграм-канал Mash

Заступился за незнакомца

По данным следователей, трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем конфликта возле одного из кафе в Красногорске. Молодой человек "не смог остаться равнодушным" и пройти мимо. Он попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Юноша выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил юношу ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

Мужчина, которого защитил бывший спецназовец, остался жив. Позднее он рассказал, что не знает, из-за чего произошел конфликт. По его словам, они с другом выпивали в баре, после чего их просто вытолкали из кафе и начали избивать.

Фото: телеграм-канал Mash

"Ни с кем не ссорились. Нас вывели по разным углам, начали избивать. Меня пырнули ножом, я стал истекать кровью, начали избивать друга. На защиту друга как раз и встал Никита. Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – рассказал Александр Сергеев, который находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти Белянкина. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины, за которого юноша вступился, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Известно, что правоохранители уже установили участников драки. Об этом рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Полицейские провели обыски, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

По словам отца погибшего молодого человека Алексея Белянкина, правоохранительные органы выяснили, что один из подозреваемых в убийстве "имел отношение к бару, возле которого совершено преступление". "Последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", – пояснил Белянкин-старший.

"Хороший, смелый человек"

Знакомые Никиты рассказали, что он служил по контракту в спецназе ГРУ и в ходе службы воевал в Сирии, но 10 месяцев назад его контракт закончился. По словам друга юноши Ивана Суханова, после службы Белянкин думал пойти в МЧС или устроиться в ОМОН, но до инцидента помогал отцу с бизнесом.

Суханов также добавил, что кафе, возле которого убили Никиту, было злачным местом, и там постоянно происходили "драки и разборки".

"Мой друг Никита жил в доме № 3, он шел к себе домой, я так понимаю, с подругой Яной. А здесь находится питейное заведение, где постоянно происходят конфликты – тут определенный контингент и определенная публика с определенным настроением. Тут постоянно стрельба, драки и разборки", – отметил Суханов.

Еще один друг юноши Егор Сергеев рассказал, что Никита не мог пройти мимо людей, которых избивали, "решил заступиться и ценой своей жизни защитил этих парней".

Фото: телеграм-канал Mash

Друг Белянкина Иван Богданов поделился историей молодого человека в соцсети "ВКонтакте". По его словам, Никита, гуляя со своей девушкой около 23:30, стал свидетелем конфликта – 15 человек, находившихся в нетрезвом виде, избивали прохожего. Юноша попытался вступиться за незнакомца, после чего толпа нападавших переключилась на него самого. Он достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух, но обидчиков это не отпугнуло.

Опасаясь за жизнь своей девушки и себя, Никита расстрелял по толпе два пистолетных магазина, после чего они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Юноша скончался от этого на месте.

Кроме того, Богданов подчеркнул, что Белянкин участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Пройти две войны, выжить и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве... Он никогда не мог пройти мимо несправедливости и когда обижают слабого. Был уверенным и ответственным юношей", – написал Богдагнов о погибшем друге.

Отец бывшего спецназовца Алексей Белянкин называет сына смелым человеком, который всегда был готов помочь любому в опасной ситуации. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.



Алексей Белянкин Отец погибшего Хороший, достойный, смелый человек – никогда не проходил мимо, если случалась несправедливость. Служил в Сирии, воевал – там получил медаль, награжден государственными наградами.

СК установил участников драки, где был убит спецназовец

Схожий инцидент произошел в Москве 18 января. В этот день возле кафе, расположенного на Зеленом проспекте, прохожий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задел плечом девушку, которая шла с молодым человеком. Между мужчинами возник конфликт, после чего обидчик девушки ударил ее спутника ножом в шею. В результате ранения он скончался.