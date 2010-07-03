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12:22

Установлен подозреваемый в убийстве спецназовца в Подмосковье

происшествия

12:22

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Фото: телеграм-канал Life

Сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Московской области.

"Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", – цитирует ТАСС Алексея Белянкина – отца убитого.

Ранее в популярных Telegram-каналах появилась информация, что по подозрению в убийстве полиция задержала местного предпринимателя. Его допросили и выяснили, что отношения к гибели Белянкина он не имеет. Сейчас мужчина отпущен.

В ночь на воскресенье на улице Новотушинской в Путилкове у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте. Еще двое других получили телесные повреждения. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело.

Подробности инцидента рассказал друг убитого Иван Богданов. Молодой человек рассказал, что ночью 15 человек, находящихся в нетрезвом виде, избивали прохожего. 24-летний Белянкин вступился за незнакомца, и участники конфликта толпой набросились на спецназовца, он, быстро среагировав, достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Это агрессивную толпу не остановило, и они повалили его и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут Белянкин ушел из жизни.

Погибший являлся военнослужащим одного из спецподразделений министерства обороны.

На месте инцидента нашли пистолет Streamer 2014. Он принадлежал Белянкину. Уже установлено, что разрешение на ношение оружия у него имелось.

Стали известны подробности убийства спецназовца в Подмосковье

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происшествия

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