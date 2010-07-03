Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд арестовал до 2 августа обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна – бармена из заведения, которое находится рядом с местом убийства бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 августа 2019 года", – огласил решение судья.

Следствие ходатайствовало о его аресте, сославшись на то, что мужчина может скрыться. Следователь также отметил, что в ходе допроса Степанян не признал вину.

На данный момент задержаны четверо подозреваемых.

Адвокат одного из них Олег Жильцов прокомментировал инцидент. Он отметил, что его подзащитный не скрывался и не предпринимал соответствующих мер. Накануне СК опубликовал видео допроса задержанного. На кадрах подозреваемый неохотно отвечает на вопросы дознавателей.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Путилкове. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

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Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже провели обыски у подозреваемых, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.

