СК опубликовал видео допроса задержанного по делу об убийстве в Путилкове

СК опубликовал видео допроса задержанного по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина, вступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в Путилкове.

На кадрах подозреваемый неохотно отвечает на вопросы следователей.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых в убийстве Белянкина. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко пояснила, что задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Следствие устанавливает роль каждого из них. Остальные участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Красногорском районе. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил юношу ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

Пострадавший, за которого заступился Белянкин, рассказал подробности трагедии. "Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – заявил Александр Сергеев, который находится в больнице. Похороны Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище.

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Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители установили участников драки. Полицейские уже провели обыски, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

К месту, где в ходе драки погиб Белянкин, его друзья, родственники и сотни местных жителей несут цветы и зажигают свечи. На импровизированном мемориале – портрет жизнерадостного парня.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии.

